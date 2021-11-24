Неизвестный купил «дом Дарта Вейдера»

New York Post: в штате Техас за 4,3 миллиона долларов продали дом в футуристическом стиле

В США продали объект недвижимости. который получил название «дом Дарта Вейдера». Имя покупателя и стоимость сделки остались неизвестны, сообщает New York Post.

Дом находится в городе Хьюстон, штат Техас. Жилье выставили на продажу весной 2021 года за 4,3 миллиона долларов (на тот момент более 315 миллионов рублей). Однако в июле цену снизили до 3,9 миллиона долларов, в августе уменьшили до 3,5 миллиона долларов, а сентябре — до 3,09 миллиона долларов.

Дом в футуристическом стиле занимает более семи тысяч квадратных футов (более 654 квадратных метров). В нем есть четыре спальни, пять ванных комнат, просторная гостиная, кухня и рабочий кабинет. Интерьер комнат выполнен в современном стиле и дополнен арт-объектами, включая скульптуру в виде слепка лица.

По данным издания, владельцем дома себя назвал пластический хирург Жан Кукьер. Он построил жилье в 1992 году, со временем расширив владение. Однако Кукьер не вдохновлялся киноэпопеей «Звездные войны». Его идеей было создать темное таинственное пространство, которое было бы связано с авиацией.

Ранее после публикации объявления о продаже дизайн постройки вызвал обсуждения в сети. Пользователи предположили, что в доме проживает вымышленный персонаж и заклятый враг Супермена Лекс Лютор. Другие сравнили постройку с офисным зданием в стиле 1980-х годов.