В России заявили о поддержке Путина на выборах в 2024 году

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что поддержит действующего президента Владимира Путина в случае, если он будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула.

«И мы в 2024 году выдвинем президента тогда, когда начнется избирательная кампания, и поддержим президента Путина... в его усилиях по укреплению нашего государства», — сказал Шмаков.

19 ноября конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей предложение, в котором призвали не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. По мнению американских политиков, поправки в российскую Конституцию, которые были внесены в 2020 году, противоречат как законодательству самой России, так и международным обязательствам.

Ближайшие выборы главы государства должны состояться в России в марте 2024 года. После принятых летом 2020 года поправок в Конституцию Владимир Путин получил возможность баллотироваться на новый срок. При этом он пока не сообщал, будет ли выдвигать свою кандидатуру.