В России имеющим медобразование призывникам предложили альтернативу службе

В России имеющие медицинское образование призывники вместо службы могут получить работу в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Такую альтернативу предложил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что такое решение предложили власти Дальнего Востока. Фисенко подчеркнул, что это будет внедрение так называемого вахтового метода.

Кадровая проблема на Дальнем Востоке пока остается одной из основных в системе здравоохранения, добавил он.

Ранее Минобороны России запустило новую программу профессионально-психологического отбора, и она коснется срочников и контрактников.

Новая система начала работать в военкоматах. Будущих российских солдат проверяют на психологическую устойчивость с помощью нового тестирования. Если специалисты выявляют у призывника склонность к девиантному (отклоняющемуся) поведению, то эта информация передается врачу-психиатру, входящему в состав медкомиссии.

