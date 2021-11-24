Романцев рассказал о разговоре с Карпиным о будущем тренера в сборной России

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о беседе с действующим наставником национальной команды Валерием Карпиным. Об этом сообщаетРИА Новости.

67-летний Романцев признался, что Карпин самостоятельно принял решение остаться у руля сборной. Разговор с опытным коллегой лишь убедил тренера в правильности выбора.

«Не думаю, что мой звонок сыграл решающую роль. Я почувствовал, что он уже принял решение», — убежден Романцев.

21 ноября Карпин рассказал о звонке Романцева. По словам Карпина, бывший тренер «Спартака» отговаривал его от ухода из сборной России.

Карпин продолжит работу со сборной России. Об этом он заявил в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube. После неудачи в решающем матче квалификации ЧМ-2022 тренер допустил уход из команды.

Сборной России предстоят стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Из-за поражения от Хорватии в последнем матче квалификации российская команда оказалась на второй строчке в группе и лишилась прямой путевки на турнир.