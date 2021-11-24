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Белоруссия проведет проверку по факту агрессивных действий поляков

СК Белоруссии проведет проверку по факту применения Польшей спецсредств к беженцам
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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал проверку по факту применения польскими пограничниками спецсредств в отношении беженцев во вторник, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации СК, на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа мигрантов попыталась попасть в Польшу, предварительно уведомив пограничников о намерении просить убежище и не совершая никаких агрессивных действий. В ответ, добавили в ведомстве, поляки решили применить к людям слезоточивый газ и взрывпакеты, которые они забрасывали на территорию Белоруссии.

В СК рассказали, что на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе осмотра пограничного участка обнаружила следы применения специальных средств польской стороной, в частности, фрагменты боеприпасов. Отмечается, что все объекты будут направлены на взрывотехническую экспертизу.

23 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о том, что польские солдаты применили против мигрантов в приграничной полосе взрывпакеты. Белорусские силовики утверждают, что применение специальных средств нарушает нормы международного права. В следственном комитете страны уже возбудили уголовное дело в отношении польских солдат по статье Уголовного кодекса Белоруссии «Преступление против безопасности человечества».

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