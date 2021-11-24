Мужчина получил письмо от новых соседей и узнал о себе неприятную правду

Пользователь Reddit с ником BSname48294 показал письмо, которое получил его сосед. В послании дом его знакомого назвали худшим в округе.

Автор поста рассказал, что недавно его знакомый получил письмо от новых соседей. Из послания мужчина узнал неприятную правду о себе. По мнению соседей, его дом выглядит хуже всех остальных округе. «Мы говорим нашим детям, что здесь живет ленивый человек», — написали они.

Соседи посоветовали мужчине «проявить инициативу»: покрасить дом, подстричь газон, привести в порядок огород и выполоть все сорняки. «Нам интересно, есть ли у вас вообще гордость, или вы просто снимаете этот дом», — раскритиковали его новые жильцы.

Пост набрал более 1,3 тысячи комментариев. Один из пользователей заявил, что если бы получил такое же письмо, то захотел бы позлить соседей и сделал бы так, чтобы его дом выглядел в десять раз хуже. По мнению другого комментатора, авторы письма не знают правил приличия.

«Я бы на вашем месте установил в саду огромных страшных гномов. Если бы мне удалось сделать так, чтобы у всех проходящих мимо моего дома создалось впечатление, будто гномы следят за ними, то это было бы отлично», — поделился еще один юзер.

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