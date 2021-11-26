Политолог объяснил разногласия Украины о применении Bayraktar и Javelin

Политолог Марков: европейцы требуют от Украины не признаваться в применении Bayraktar

Политолог Сергей Марков объяснил «Ленте.ру», с чем связаны разногласия украинских военных относительно факта применения в боевых действиях в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar и противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Bayraktar и Javelin применялись Вооруженными силами Украины (ВСУ), что является грубейшим нарушением Минских соглашений, отметил политолог, они не могут открыто в этом признаться.

Министерство обороны и военная разведка Украины контролируются соответствующими подразделениями Министерства обороны США, а структуры, отвечающие за внешнеполитические дела, контролируются не только Госдепартаментом, но и влиятельными европейскими структурами, рассказал Марков. «Американские силовики выступают за жесткую линию, требуют грубо нарушать Минские соглашения, а европейские дипломаты требуют в этом не признаваться, публично об этом не говорить и делать вид, как будто Минские соглашения соблюдаются. Соответственно, киевские власти лавируют между этими требованиями», — объяснил политолог.

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Ранее, 26 октября обозреватель Юрий Бутусов рассказал, что Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Генеральный штаб ВСУ в тот же день подтвердил информацию, однако на следующий день украинское издание «Диалог» опубликовало опровержение министра обороны Украины Андрея Тарана, он заявил, что информация об использовании беспилотника — фейк «пророссийских наемников». Позже издание объяснило публикацию взломом.

Уже 22 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил американскому изданию «Military Times», что ВСУ впервые использовали во время конфликта в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin, а 23 ноября начальник пресс-службы штаба «Операции объединенных сил» Ярослав Мельничук заявил «Украинской правде», что Javelin на Донбассе не применяли.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отработали новую тактику использования турецких разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и Javelin, тренировки проводились на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

