Международный аэропорт Риги приостановил авиасообщение из-за военных дронов

Международный аэропорт Риги 25 ноября приостановил авиарейсы из-за сообщений о появлении беспилотников вблизи воздушной гавани. Самолеты на взлет и посадку задержали на полчаса, передает Агентство гражданской авиации.

О появлении дронов диспетчеру сообщил один из пилотов пассажирского лайнера. Диспетчер, следуя инструкции, приостановил полеты в аэропорту и уведомил о происходящем полицию. В итоге трем рейсам пришлось задержать посадку в Риге, а четыре не смогли вовремя улететь в свои пункты назначения.

По данным радаров, неустановленные летательные аппараты появились в трех километрах от зоны аэропорта. Согласно данным Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», беспилотники были военными и принадлежали армии Латвии. Однако судя по известной информации, задержать дроны или выяснить их происхождение пока не удалось.

Агентство гражданской авиации открыло дело об административном правонарушении. Людям, повлиявшим на бесперебойность работы транспорта, грозит наказание в виде штрафа в размере до тысячи евро, а если нарушителем окажется юридическое лицо — до двух с половиной тысяч евро. Кроме того, проступок может быть квалифицирован и в рамках Уголовного кодекса Латвии, а там потенциальным преступникам грозит лишение свободы.

Ранее под Ригой начались международные военные учения НАТО, которые продлятся до 4 декабря. В учениях принимает участие Европейское командование альянса.