Раскрыты квартирные предпочтения российских чиновников

В Москве высокопоставленные чиновники предпочитают либо небольшие клубные здания (в основном на «Золотой миле» — в окрестностях улицы Остоженки), либо специализированные дома для дипломатов и людей подобного ранга — с охраной и спецсвязью, рассказал «Ленте.ру» директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин.

Площадь чиновничьих квартир, как правило, начинается от 200 квадратных метров и может достигать тысячи «квадратов», раскрыл детали эксперт. Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой», в свою очередь заявила, что российские чиновники предъявляют высокие требования к приватности жилого комплекса. Кроме того, при выборе квартиры большое внимание чиновники уделяют социальному окружению — ближайшим соседям, указала специалист.

В целом за последние годы предпочтения покупателей высокобюджетной недвижимости, в том числе чиновников, не особо изменились, сообщила Доброхотова. По словам Амелина, в Москве иногда меняются модные среди госслужащих районы. Если в 2015−2018 годах они предпочитали Арбат и Тверскую, то затем спрос переориентировался на Патриаршие пруды и на «Москву-Сити». Сейчас больше всего востребованы Патриаршие пруды, Пресня, Якиманка.

Подробнее о том, какое жилье выбирают российские высокопоставленные чиновники, — в материале «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал с жилищными субсидиями, которые якобы были выделены совсем не бедным чиновникам. Право на такие выплаты имеют только госслужащие с низкими зарплатами, заявил Песков.