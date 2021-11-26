Зеленский рассказал о страданиях своих детей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение касательно второго президентского срока. На пресс-марафоне, трансляция которого доступна в Facebook, он уточнил, что это решение должен будет принять украинский народ.

По словам политика, во многом данное решение будет связано с поддержкой его кандидатуры в обществе, сам же он пока не спланировал конкретную стратегию. «Я не буду бороться за власть. Я буду бороться за Украину», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас его главной задачей является выполнение тех обещаний, которые он дал в 2019 году.

Украинский лидер также рассказал, что будет обсуждать вопрос о выдвижении на второй срок на пост президента с семьей. Он отметил, что от его должности во многом страдают его дети и другие члены семьи, которые находятся под прицелом прессы и всего общества.

Ранее Зеленский неоднократно комментировал возможность выдвижения на второй срок. Он заверял, что намерен работать до конца нынешнего президентского срока, однако еще не решил, пойдет ли на второй. Зеленский отмечал, что хотел бы руководить страной в тот момент, когда все его предвыборные обещания и предвыборные планы партии «Слуга народа» будут выполнены.