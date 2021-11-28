Александр Емельяненко обратился к болельщикам после поражения

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал обращение к болельщикам после поражения от бразильца Марсио Сантоса на AMC Fight Nights 106. Пост доступен в Instagram.

40-летний тяжеловес принес извинения фанатам за поражение. «Также я хочу поблагодарить вас за многочисленные слова поддержки. Спасибо каждому. Я вижу все сообщения», — написал Емельяненко. Он снова вспомнил слова своего старшего брата Федора Емельяненко. «Как говорит мой брат Федор: кто не падал, тот не поднимается!» — заключил Емельяненко.

После поражения от Сантоса Емельяненко выразил готовность провести матч-реванш. Бразилец ответил согласием.

Емельяненко проиграл Сантосу в главном бою турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Это поражение стало вторым подряд для тяжеловеса. Как и в поединке с Магомедом Исмаиловым, схватка завершилась досрочно. Сантос успешно применил удушающий прием.