Футболист «Рубина» сломал ногу в матче РПЛ с «Динамо»

Игрок «Рубина» Костюков получил перелом ноги в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков получил перелом ноги в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, слова которого передает ТАСС.

Специалист подчеркнул, что футболисту уже сделали снимок, сейчас выясняется, повреждена ли соединительная ткань между костями. От этого, по словам тренера, будут зависеть сроки восстановления. «Спорт никому не добавляет здоровья, это общеизвестный факт», — добавил Слуцкий.

Костюков получил тяжелую травму в концовке первого тайма. На вторую половину игры вместо него на поле вышел Александр Зуев.

Встреча прошла ранее в воскресенье, 28 ноября. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.

