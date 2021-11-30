Футболист «Локомотива» объяснил превосходство сборной Польши над Россией

Сборная Польши по футболу превосходит российскую национальную команду. Такое мнение высказал польский защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус, слова которого приводит Weszlo.com.

Как объяснил игрок, множество его соотечественников успешно выступает в лучших лигах Европы, а у россиян есть только один футболист, зарекомендовавший себя в сильной лиге. Это, по словам Рыбуса, хавбек «Монако» Александр Головин.

Поляк также отметил, что смотрел выездной матч россиян против Хорватии в квалификации чемпионата мира-2022, который завершился поражением команды Валерия Карпина. «Считаю, что они не слишком высокого уровня», — заявил Рыбус.

24 марта сборная Польши на выезде сыграет с Россией в полуфинале стыковых матчей в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель пары разыграет путевку на мундиаль со Швецией или Чехией.