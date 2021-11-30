Градского назвали незаменимым наставником «Голоса»

Певица Пелагея о Градском в качестве наставника шоу «Голос»: незаменимые люди есть

Российская певица Пелагея (Пелагея Телегина) назвала народного артиста России, музыканта Александра Градского незаменимым в качестве наставника на шоу «Голос». Она сообщила об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — сказала она.

Как сообщает StarHit, Первый канал успел снять несколько выпусков шоу вместе с Градским, скоро они выйдут в эфир. Однако руководство канала еще не объявляло, появится ли в проекте новый наставник.

Градского похоронят на московском Ваганьковском кладбище в среду, 1 декабря. Музыкант скончался в возрасте 72 лет 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».