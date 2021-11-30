Путин опроверг стремление России жить «за крепостными стенами»

Россия не стремится жить «за крепостными стенами». Она повышает уровень суверенитета, в частности, экономического. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

По словам президента, страна будет добиваться этого в том числе и за счет сотрудничества с зарубежными государствами «там, где они этого хотят».

Ранее российский лидер заявил, что демографическая проблема является основной для страны на ближайшие десять лет. По его словам, были два спада в демографическом развитии. Первый произошел во времена Великой Отечественной войны, а второй после развала СССР. В 99-м году, добавил президент был самый низкий уровень рождаемости — 1 200 000.

Также в рамках форума Путин прокомментировал появление омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что необходимо быть готовыми к любому изменению вируса, а также постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин от COVID-19.

