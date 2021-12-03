В Госдуме допустили поставки оружия республикам Донбасса в случае обострения

Депутат Госдумы Калашников: при обострении в ДНР и ЛНР РФ может оказать им помощь оружием

При обострении ситуации в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках Россия будет оказывать им помощь в форме, адекватной ситуации. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 декабря.

«В частности, если той стороне будут поставлять оружие, Javelin и прочее, то и Россия, вероятно, будет что-то поставлять для защиты людей другой стороне», — допустил он.

Депутат указал, что это собственное предположение, отметив, что, «наверное, так это будет выглядеть».

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва готова к военным провокациям Киева, которые он может предпринять под прикрытием западных государств.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал ожидаемые сроки начала российского наступления на республику. Он отметил существующую вероятность «масштабной эскалации» со стороны Москвы и со ссылкой на данные разведки заявил, что наиболее вероятным временем ее начала является конец января.