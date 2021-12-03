В Польше поделились разведданными о миграционных потоках из Афганистана

В Польше ждут появления на границе сотен тысяч мигрантов из Афганистана

В ближайшие месяцы на польско-белорусской границе появятся потоки мигрантов из Афганистана, организованные Минском и преступными группами. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер поделился данными польских дипломатов и разведки о миграционных рисках, передает ТАСС.

«Это риск, который может появиться в ближайшие недели, в ближайшие месяцы и в больших масштабах. Речь идет о риске миграционного движения, достигающего сотен тысяч человек и даже больше», — заявил польский представитель.

По мнению заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, миграционные потоки из Афганистана могут быть направлены на границу как через Белоруссию, так и через Россию.

Ранее Минобороны Польши заявило, что осветительные мачты на границе обстреляли с территории Белоруссии из пневматического оружия. Фары на них оказались полностью разрушены. Для разбирательства будет вызван белорусский военный атташе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.