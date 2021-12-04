Бывший футболист «Реала» рассказал о реакции Роналду на критику

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано поделился историей о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его слова приводит Corriere dello Sport со ссылкой на канал BoboTv на Twitch.

Португалец связался с Кассано после того, как тот раскритиковал форварда в публичном пространстве. «Роналду писал мне, требуя проявлять больше уважения, ведь он столько выиграл и забил. Я не боюсь говорить правду, ведь я на глазах у всего мира — от Папы римского до последнего человека на планете», — рассказал итальянец о реакции игрока.

Кассано также посоветовал Роналду брать пример с Месси, которому, по словам экс-футболиста, не интересно, что говорят вокруг. «Живи спокойно и расслабленно вместо того, чтобы слать мне сообщения», — сказал бывший игрок сливочных.

Ранее в сети появились кадры из документального фильма «Все или ничего», посвященного выступлению туринского «Ювентуса» в сезоне-2020/2021. На видео показано, как Роналду устроил истерику в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», когда туринцы проигрывали со счетом 0:1. Он зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде. «Дерьмо! Мы играем, как дерьмо! Мы вообще не играем! Это игра Лиги чемпионов!» — несколько раз сказал футболист и бросил футболку на пол.

2 декабря Роналду оформил дубль в матче Английской премьер-лиги против «Арсенала». Эти мячи стали 800-м и 801-м в его карьере. Всего на счету футболиста 686 голов за мадридский «Реал», «Ювентус», «Спортинг» и МЮ и еще 115 — за сборную Португалии.