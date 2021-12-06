Археологи нашли под Воронежем уникальную полуобнаженную богиню скифов

В Острогожском районе Воронежской области археологи нашли уникальную полуобнаженную богиню скифов на серебряной накладке. Ученые полагают, что это Аргимпаса — покровительница животного и человеческого плодородия. Об этом сообщается в пресс-центре ИА РАН.

В рамках экспедиции к курганному могильнику «Девица V» раскопками занимались археологи ИА РАН и активисты ГАУГН. Молодые люди вместе со специалистами исследовали под Воронежем культуру скифов и ее «бытование в Среднем Подонье».

Неожиданно в одном из отельных захоронений IV века до нашей эры археологи раскопали останки воина и серебряную прямоугольную накладку, которая была прибита «гвоздиками к деревянной, почти полностью истлевшей основе». Уточняется, что в могиле также находились традиционные для скифов предметы погребения: золотые бляшки, железный нож, наконечники копья, дротиков и ребро лошади.

На пластине были изображены скифские боги, в том числе сама Аргимпаса. Ее верхняя часть тела обнажена, на голове — корона с рогами. Кроме того, видно, что рядом с ней находятся орлиноголовые грифоны. Левая сторона накладки граничит с квадратными пластинами. На них изображены мифические животные с большими лапами. Правая сторона отделана серебряными бляхами, на каждой из которых есть «человекоподобный персонаж с короной на голове».

Ученые пока не выяснили, зачем была необходима такая накладка. При этом они отметили, что археологи сделали большое открытие в области знаний о скифской культуре благодаря этой находке.

Ранее стало известно, что в затопленном много веков назад древнегреческом городе Акра был найден бронзовый перстень с изображением Венеры, считающейся богиней любви, красоты и плодородия.

В июле на территории Крыма также нашли перстень-печать с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. На востоке Крыма — статуэтку Горы, древнеегипетского бога молчания.