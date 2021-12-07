В Белоруссии объяснили причины продуктового эмбарго против стран Запада

Продуктовое эмбарго, введенное Белоруссией против ряда стран Запада, является вынужденной мерой, объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Владимир Колтович. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Главной причиной введения эмбарго Колтович назвал продолжающееся санкционное давление на Белоруссию.

«К сожалению, нам приходится реагировать и пытаться реагировать адекватно», — подчеркнул министр.

Ранее белорусское правительство объявило о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022 года. В постановлении правительства указано, что запрет на импорт введут в отношении ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии. В список запрещенных товаров войдут мясо, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, жир и животные масла, колбасы, кондитерские изделия, соль и другие товары.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели ЕС, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлица и 26 организаций. США ввели новые санкции в отношении госдолга страны, которые угрожают дефицитом долларов, и запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием». Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц республики. Великобритания ввела ограничения против «Беларуськалия» и ряда граждан страны.