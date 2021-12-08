Бывший тренер сборной России сделал прогноз на матч «Зенита» с «Челси»

Ничья будет закономерным результатом заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Такой прогноз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сделал бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

«Ожидаю зрелищного футбола и рассчитываю на то, что команды побьются за победу. Для "Зенита" матч не имеет турнирного значения, но клуб будет играть дома при своих болельщиках и должен постараться их порадовать. При этом допускаю, что тренерский штаб петербуржцев может произвести ротацию состава, учитывая, что в выходные их ждет важнейший матч в РПЛ против "Динамо"», — заявил Бышовец. Он также отметил, что «Челси» просто так не отдаст игру.

Тренер оценил выступление« Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «То, что команда завершит турнир на третьем месте и попадет в Лигу Европы — удовлетворительный результат. Однако у клуба был шанс побороться с грандами за выход в плей-офф. Особенно с "Ювентусом", который сейчас находится в кризисе», — добавил специалист.

«Зенит» сыграет с «Челси» в среду, 8 декабря, в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 20:45 по московскому времени. Российский клуб гарантировал себе третье место в группе, которое позволит выступить в плей-офф Лиги Европы.