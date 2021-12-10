Газ в Латвии подорожает вдвое

Компания Latvijas gaze («Латвийский газ») решила поднять тариф на газ для населения Латвии с 1 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении официального издания страны Latvijas Vestnesis, пишет LSM.lv.

Для домохозяйств с потреблением до 250 кубометров газа в год цена на газ в первом полугодии 2022 года вырастет на 54,2 процента, с 0,71472 до 1,10209 евро за кубометр. Для домохозяйств с потреблением от 250 до 500 кубометров — на 66,9 процента, с 0,57912 до 0,96649 евро, от 500 до 25 000 кубометров — на 93 процента, то есть почти вдвое, с 0,41668 до 0,80405 евро. Фиксированная часть платы за газ в первом полугодии не изменится и составит 3,27 евро в месяц, за разрешенную нагрузку от 6,1 до 10 кубометров в час — 8,99 евро в месяц, от 10,1 до 16 кубометров в час — 14,36 евро, от 16,1 до 25 кубометров в час — 21,91 евро, от 25,1 до 40 кубометров в час — 32,55 евро.

В газовой компании отметили, что цены для населения вырастут не так сильно, как на европейском газовом рынке. Там напомнили, что тарифы на природный газ для граждан зависят от его стоимости на бирже. «Холодная зима в первом квартале 2021 года, послекризисное восстановление экономики привели к быстрому увеличению спроса на природный газ не только в Европе, но и во всем мире, особенно на азиатских рынках, что привело к увеличению цен на газ до рекордных высот», — заявили в Latvijas gaze.

В середине августа газ на европейских биржах стоил 500-600 долларов за тысячу кубометров. Затем начался дефицит, который привел к стремительному подорожанию топлива в несколько раз — в начале октября стоимость приблизилась к двум тысячам долларов. Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в Европу для стабилизации цен, что привело к снижению стоимости. 10 декабря газ торговался по 1186 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 6 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже 25,6 процента закачанного газа.