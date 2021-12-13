69-я параллель
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69-я параллель

В России обнаружили захоронение с «опасным умершим»

Археологи в Якутии обнаружили берестяной гроб с захороненным в нем «опасным умершим»

Рисунок: «Вестник археологии, антропологии и этнографии»

Группа археологов обнаружила на левом берегу реки Лены в окрестностях Якутска захоронение с «опасным умершим». Результаты исследований опубликованы в журнале «Вестник археологии, антропологии и этнографии».

Заведующий сектором археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Розалия Бравина вместе с коллегами провела исследование обнаруженных в 2018 году останков.

Радиоуглеродный анализ костей показал, что мужчина умер около 1480–1640 годов нашей эры. Ему было около 40 лет, а его рост составлял 170 сантиметров. Скелет был покрыт остатками одежды из кожи и меха и находился в берестяном гробу.

Рядом с умершим обнаружили большую бусину-одекуй голубого цвета, фрагменты деревянной миски и стеклянную бусину черного цвета. Положение тела ничком, ориентация на северо-восток, а не на запад, а также отсутствие предметов вооружения или промысла привели исследователей к мысли, что покойный относился к «опасным умершим». Ими считались самоубийцы, некоторые шаманы, отверженные, а также физически неполноценные люди.

Ранее в Якутске археологи начали проводить раскопки на проспекте Ленина, где во время ремонта обнаружили фрагменты человеческих костей.

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Никита Абрамов
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