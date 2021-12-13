В РПЦ отреагировали на взрыв в Серпуховском женском монастыре

Русская православная церковь (РПЦ) пообещала оказать помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим при взрыве в Серпуховском женском монастыре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего проверяются, а также выразил сочувствие пострадавшим.

«Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем», — написал Легойда.

Председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Подольской епархии священник Дмитрий Довбыш сообщил РИА Новости, что команды

Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1

Взрыв на территории гимназии при монастыре произошел утром 13 декабря, пострадали 12 человек. Взрывное устройство в школу принес 18-летний бывший ученик учреждения. Известно, что сначала он сидел на ступеньках гимназии с мачете, а после взрыва попытался заползти в здание. По данным СМИ, он умер от обильной кровопотери. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и статье 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).