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«Единая Россия» приостановила членство задержанного собственника «Листвяжной»

«Единая Россия» приостановила членство собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Единая Россия» приостановило членство в партии задержанного собственника шахты «Листвяжная» и председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Карточка Федяева на сайте партии в данный момент недоступна.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Федяева и нескольких топ-менеджеров «СДС-Уголь». Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и часть 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Во вторник, 14 декабря, шахту «Листвяжная» посетил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Взрыв метана на шахте произошел 25 ноября. Трагедия унесла жизни более 50 человек, среди которых были шахтеры и горноспасатели. Более 100 человек пострадали.

По факту трагедии возбуждено два уголовных дела, арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие. Признать свою вину они отказались.

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Роман Кирьянов
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