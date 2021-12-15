Российский вирусолог усомнился в одновременном заражении двумя штаммами COVID-19

Утверждение о том, что человек может заразиться двумя штаммами COVID-19 одновременно, маловероятно. Такое сомнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В человеческий организм могут попасть сразу две разновидности вируса, но такое явление встречается крайне редко, пояснил специалист.

«Примерно посчитал вероятность заражения (двумя штаммами коронавируса одновременно — прим. «Ленты.ру»), это 1:100 000 000 человек. Нельзя исключить, что вирусы могут дать рекомбинацию», — сказал Альтштейн.

Такие вещи, по мнению вирусолога, чаще встречаются в природе. Он призвал граждан не испытывать сильного страха из-за этого.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что одновременное заражение дельта-штаммом коронавируса и омикроном допустимо.

О возможности заразиться одновременно двумя штаммами заявляли в компании-производителе вакцин Moderna. Главный медицинский специалист американского фармацевтического гиганта Пол Бертон не исключил шанса одновременного заболевания омикроном и дельтой. Специалист полагает, что пациенты со сниженным иммунитетом больше остальных рискуют заразиться двумя штаммами.

