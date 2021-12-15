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Спорт

Ломаченко ответил критикам после отказа выходить на ринг с флагом Украины

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал стихи Петра Мамонова в ответ на критику
Василий Ломаченко

Василий Ломаченко. Фото: @lomachenkovasiliy

Украинский боксер Василий Ломаченко в Instagram порассуждал о том, как нужно отвечать на критику.

Спортсмен опубликовал видео, на котором свои стихи в эфире телеканала «Спас» читает музыкант Петр Мамонов, умерший этим летом. «Рассказывать не надо никогда, что жена попалась глупая — не та, что вокруг — обман и суета. (...) Пойди, глянь в зеркало и больше не болтай!» — говорится в ролике. Подписчики посчитали пост Ломаченко достойным ответом тем, кто был недоволен отказом боксера выходить на ринг с флагом Украины.

12 декабря Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми единогласным решением судей. После победы он вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский, находящегося в Одесской области, и был раскритикован некоторыми украинцами.

Ломаченко известен своими пророссийскими взглядами. Так, он попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Спортсмен также рассказывал, что хочет дружить с россиянами.

Анастасия Борисова
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