Врач раскрыл способы избавиться от сильной головной боли

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие средства могут помочь избавиться от сильной головной боли — мигрени. Наиболее эффективные способы он раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Беленков посоветовал всем, кто страдает от частых приступов мигрени, в первую очередь избегать провоцирующих факторов. «Вы должны просто прикинуть, что же вызывает приступ мигрени и постараться как-то избегать этой ситуации по возможности», — заявил специалист.

Врач отметил, что при сильной головной боли, помимо лекарств, могут помочь акупунктура и массаж головы. Еще один способ, как уточнил Беленков, заключается в использовании дома ароматических средств, например, масел с пижмой и белокопытником. «Это растительные средства, которые в какой-то степени облегчают состояние», — подчеркнул он.

Ранее врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» перечислил неочевидные причины появления насморка. По его словам, заложенность носа может возникнуть при аллергии, приеме некоторых медикаментов, употреблении алкоголя, а также при сниженной функции щитовидной железы.