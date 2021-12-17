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Спорт

Назван человек года в российском спорте

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал человеком года в российском спорте

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Стали известны результаты ежегодного опроса «Человек года-2021». Об этом сообщается на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Человеком года в российском спорте стал боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. За бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проголосовало три процента опрошенных.

Среди лидеров также оказались хоккеист Александр Овечкин, футболист Артем Дзюба и боец Федор Емельяненко. За каждого из них проголосовало по два процента респондентов. При этом 15 процентов людей заявили, что человека года в российском спорте нет, а 58 процентов не смогли ответить на вопрос.

В марте 2021 года Нурмагомедов возглавил рейтинг русскоязычных блогеров Instagram по числу подписчиков и их активности на его странице. Исследование проводило Brand Analytics.

Нурмагомедов становился чемпионом UFC в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

Дарья Коршунова
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