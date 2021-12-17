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Командиров бежавшего в Белоруссию польского солдата уволили

Минобороны Польши: командиры бежавшего в Белоруссию солдата уволены со службы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Министерстве обороны Польши сообщили, что командиры бежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко были уволены со службы, передает ТАСС.

Оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что Вооруженные силы страны будут добиваться, чтобы бежавший солдат понес ответственность за дезертирство.

По его словам, белорусские средства массовой информации используют Чечко для пропаганды. «Уже после первых фрагментов [выступления солдата в СМИ] видно, что доходит до явного манипулирования этим молодым человеком вероломным способом», — сказал военачальник и объяснил, что на это указывает стиль его опроса.

Ранее сообщалось, что Эмиль Чечко дал интервью, в котором подтвердил факт перехода на белорусскую сторону и назвал одной из причин своего поступка поведение польских контрразведчиков. Также он рассказал, что на польско-белорусской границе солдаты Польши занимаются убийствами мигрантов и пытающихся помогать им польских волонтеров

В пятницу, 17 декабря,появились первые сообщения о том, что польский солдат пересек белорусско-польскую границу. Заявление о том, что 16 декабря патруль в пограничной полосе остановил военнослужащего вооруженных сил Польши Чечко Эмиля 1996 года рождения сделала государственная пограничная служба Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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