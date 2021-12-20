Бородина пожаловалась на внимание от бывших участников шоу «Дом-2»

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на внимание от бывших участников реалити-шоу «Дом-2», которое она ведет с 2004 года. Об этом она написала в Instagram, отвечая на вопрос подписчика о том, смотрела ли она новое интервью экс-участницы проекта Виктории Бони.

«Я вот думаю, а настанет такой день, когда они прекратят обо мне говорить — эти бывшие участники "Дома-2"!» — написала Бородина. Ведущая также заявила, что «отмазывала в свое время перед продюсерами» героев реалити-шоу, которые употребляли запрещенные вещества. Сама Бородина заверила, что всегда была против такого поведения, и, несмотря на то что по молодости «тусила, гуляла и выпить могла», продолжала много работать.

Бородина также написала, что она, в отличие от неназванных бывших участников «Дома-2», молчит об их интимной жизни и непристойном поведении, потому что считает, что это не ее дело. «[А они] даже не помнят суть конфликта. Видно, 5G повлияло! А я помню, его нет! Он высосан из пальца», — добавила ведущая.

Бородина заключила, что ей неинтересно встречаться с бывшими участниками шоу, чтобы что-то доказывать перед камерой, и заверила, что хочет, чтобы ее оставили в покое.

19 декабря на YouTube-канале «Fametime TV» вышло интервью Лауры Джугелии с Боней. Говоря о конфликте с Собчак, экс-участница «Дома-2» заявила о желании прийти к ней на интервью и упомянула Бородину. «Я приду на интервью к Собчак, я не буду молчать или сидеть на нее смотреть как Бородина тряслась перед ней. Я бы Ксении Собчак сказала все, что о ней думаю», — сказала блогерша.

Кроме того, Боню спросили про отношения с Бородиной. Экс-участница проекта признала, что между ними есть некое недопонимание, но заявила, что это не она конфликтует с ведущей «Дома-2».

Ранее Бородина рассказала о том, планирует ли она участвовать в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Соответствующий вопрос был задан после появления в одном из выпусков программы ее бывшего мужа, бизнесмена и блогера Курбана Омарова. Знаменитость опубликовала снимок черной кошки, стоящей задом с поднятым хвостом и подписала, что у каждого свой путь.