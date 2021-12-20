В Совфеде оценили намерение США предотвратить вторжение России на Украину

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков заявил, что действия США не принесут мира ни на Украину, ни в Европу, ни всему миру в целом. По его мнению, поручение президента Штатов Джо Байдена за четыре недели «предотвратить вторжение России на Украину» говорит о том, что США не намерены договариваться. Такую оценку событиям сенатор дал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Ранее Джо Байден заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели», чтобы «предотвратить вторжение России на Украину». Его слова привел телеканалу CNN высокопоставленный чиновник. Глава Белого дома поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения возможной атаки.

Странно настраивать Украину на войну с Россией

Цеков отметил, что ранее высокопоставленные чиновники России уже неоднократно говорили о том, что Москва не собирается вторгаться на Украину. «Об этом говорят высшие должностные лица РФ, начиная от президента и всех остальных, кто отвечает за иностранные дела и военную сферу. Мне остается только это повторить: никакого вторжения Россия на Украину не предполагается даже в планах», — высказался сенатор.

При этом, добавил российский политик, очевидно, что в случае развязывания Украиной в Донбассе серьезного конфликта Россия не останется в стороне. «Если будет намерение вернуть территорию вооруженным путем, естественно, Россия будет защищать Донбасс. Это все знают и на Украине, и за пределами Украины», — дополнил свой ответ Цеков.

Член профильного комитета Совфеда задался вопросом, о каких мерах предотвращения вторжения может идти речь. «Если речь про черчение карт — это одно, а если предполагается вооружить Украину оборонительным и наступательным оружием по-серьезному, то, конечно, они получат ответ, и серьезный, со стороны России. Это, собственно говоря, изначальное нарушение трех предложений, которые мы внесли в НАТО. Начинать договариваться с таких шагов — это значит не договориться. Если они не беспокоятся о своей безопасности, то, конечно, это демонстрирует их уровень политической и военной оценки происходящего. Такие шаги США не добавляют стабильности ни в Европе, ни в Украине, ни во всем мире», — выразил свое мнение Цеков.

На вопрос, опасается ли Россия каких бы то ни было мер со стороны США, сенатор выразился однозначно: Россия ничего не боится. «Когда мы вообще чего-то боялись? Это в характере нашего многонационального, многоконфессионального народа. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире в согласии и развивать экономические и культурные связи, а НАТО с США во главе настроены на подавление суверенитета государств, на навязывание своего видения того, как они должны существовать. Они настроены на доминирование. Россия, как уже все поняли, это страна, которая в принципе не собирается слушать команды от других государств, особенно от тех, которые за последние 50 лет развязали десятки войн на территории международного сообщества», — заключил политик.

Ранее бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против России. По мнению эксперта, нынешний глава США Джо Байден объявит новые меры в отношении России только в случае, если Москва нападет на Киев.