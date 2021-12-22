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Оштрафованные на миллионы долларов компании Порошенко оспорят взыскание

Связанные с группой Порошенко Roshen компании оспорят штраф АМК Украины на $10,3 миллиона
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/ Globallookpress.com

Оштрафованные на 10,3 миллиона долларов компании, связанные с группой экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen («Рошен») планируют оспорить назначенное Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) взыскание. Об этом сообщается на сайте одной из компаний «Интерстарч Украина».

В ее пресс-службе уверены, что действия АМКУ направлены на политическое преследование бенифициарного собственника Петра Порошенко, и решение регулятора не случайно совпало по времени с «политически мотивированной атакой» на бывшего главу государства.

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«Компании возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Уверенно заявляем, что мы не согласны с решением АМКУ и будем использовать все законные методы для отмены решения, чтобы доказать свою добросовестность, честность и защитить деловую репутацию во всех судебных инстанциях», — подчеркнули в «Интерстарч Украина».

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen («Рошен») на сумму 283,63 миллиона гривен (почти 10,5 миллиона долларов). Штраф был наложен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Отмечается, что компании злоупотребляли монопольным положением на рынке реализации крахмальной кукурузной патоки и глюкозных сиропов и необоснованно повышали цены в течение 2018-2020 годов.

Ранее стало известно, что экс-президенту Украины предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса и вызвали его на допрос 23 декабря. 17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

Марина Совина
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