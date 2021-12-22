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Российский фигурист-чемпион был пьян во время избиения

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был пьян, когда его избили из-за девушки
Дмитрий Соловьев

Дмитрий Соловьев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стали известны подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева во время избиения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Соловьев в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявил источник. В правоохранительных органах отметили, что фигурист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что злоумышленники задержаны.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

Дарья Коршунова
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