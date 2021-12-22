Девушка избитого фигуриста-чемпиона рассказала о его здоровье

Российская керлингистка Анна Сидорова рассказала о состоянии здоровья фигуриста Дмитрия Соловьева, который был избит в Москве. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Девушка 32-летнего спортсмена призналась, что связь с Соловьевым ограничена и врачи запрещают им общаться чаще чем два раза в день. При этом Сидорова передала слова самого фигуриста. «Он говорит, что ему все время хочется спать и у него болит голова», — написала керлингистка.

Она также добавила, что ближайшие четыре дня — самые опасные для Соловьева. Врачи, как отмечает она, не могут спрогнозировать изменения гематомы в головном мозге фигуриста.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда заступился за свою девушку — Сидорову. Злоумышленники были задержаны недалеко от места преступления, по факту нападения на спортсмена уже возбуждено уголовное дело.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2013 году пара стала чемпионами Европы.

