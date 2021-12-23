Ковальчук оценил шансы на участие Овечкина в Олимпиаде-2022 в Пекине

Вопрос о возможном участии российского хоккеиста Александра Овечкина в Олимпиаде в Пекине сложен. Об этом рассказал победитель Игр и менеджер сборной России Илья Ковальчук, слова которого приводит РИА Новости.

Ковальчук затруднился оценить шансы на такое развитие событий. «Если будут новости, то мы скажем. Сейчас это только разговоры и преждевременные обсуждения», — заявил он.

Ранее в четверг, 23 декабря, главный тренер сборной России Алексей Жамнов отказался считать команду главным фаворитом Игр. Специалист подчеркнул, что россияне входят в число претендентов на золото.

22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать игроков на Олимпиаду. Решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 22 шайбы, сделал 25 результативных передач и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров лиги.