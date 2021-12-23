Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Адмирал
0:3
Завершен
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Ковальчук оценил шансы на участие Овечкина в Олимпиаде-2022 в Пекине

Илья Ковальчук о возможном участии Овечкина в Олимпиаде-2022: сейчас это только разговоры

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Вопрос о возможном участии российского хоккеиста Александра Овечкина в Олимпиаде в Пекине сложен. Об этом рассказал победитель Игр и менеджер сборной России Илья Ковальчук, слова которого приводит РИА Новости.

Ковальчук затруднился оценить шансы на такое развитие событий. «Если будут новости, то мы скажем. Сейчас это только разговоры и преждевременные обсуждения», — заявил он.

Ранее в четверг, 23 декабря, главный тренер сборной России Алексей Жамнов отказался считать команду главным фаворитом Игр. Специалист подчеркнул, что россияне входят в число претендентов на золото.

22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать игроков на Олимпиаду. Решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 22 шайбы, сделал 25 результативных передач и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН
Продажи американского оружия рухнули
Путин назвал способную нормализовать отношения России и ЕС страну
Путин рассказал о поддержке страдающих от смертельной болезни детей
Путин поддержал Джоан Роулинг в вопросе о новой этике
Подавший в суд на Деда Мороза россиянин захотел встретиться с Путиным в суде
Путин раскрыл детали своих поездок в Сибирь
Путин обратил внимание на положение русского языка в Казахстане
Приехавшего в Москву боксера Мейвезера назвали колхозником
Путин прояснил вопрос о любимчиках в правительстве
Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter