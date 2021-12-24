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Россия постарается забрать обвиненного в экстремизме Дудникова из Минска

RT: российские дипломаты добьются экстрадиции обвиненного в экстремизме Дудникова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские дипломаты постараются забрать из Белоруссии на родину обвиненного в экстремизме россиянина Егора Дудникова. Об этом сообщила его девушка, передает Telegram-канал RT.

Дудникова задержали в Белоруссии в мае 2021 года. В июне его посетил российский консул. Дипломат сообщил, что молодой человек чувствует себя нормально, на условия содержания не жалуется. Однако вскоре его мать Юлия Дудникова рассказала об избиении сына силовиками. Когда дело дошло до суда, белорусская прокуратура запросила для 21-летнего юноши 11 лет лишения свободы.

Дудникова обвиняют сразу по двум статьям УК Белоруссии — часть 3 статьи 130 («Разжигание розни») и часть 3 статьи 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»). В качестве состава преступления следствие и прокуратура представили суду аудиосообщения молодого человека в мессенджере Telegram. Теперь Министерство иностранных дел России намеренно добиваться экстрадиции соотечественника из Минска.

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Молодой россиян приехал в Белоруссию в гости к девушке. По приглашению друзей он участвовал в озвучке видеороликов для белорусской оппозиции, вследствие чего и был задержан. Строгость запрошенного обвинением наказания вызвала вопросы у матери. «Я понимаю, что мой ребенок оступился и, возможно, что-то сделал не так, но просто хотелось бы, чтобы наказание было соизмеримо с тем, что он сделал. У нас [в Саратове] сосед убил свою жену — ему дали 12 лет за убийство и хранение огнестрельного оружия», — рассказала Дудникова.

Приговор по делу гражданина России планируют огласить в городском суде Минска 27 декабря.

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Дмитрий Настасьев
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