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Месси оставили без звания лучшего футболиста года

The Guardian: нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — лучший футболист 2021 года

Фото: Reuters

Британский The Guardian опубликовал свою версию рейтинга лучших футболистов 2021 года. Он доступен на сайте издания.

Лучшим игроком года признан нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси таким образом остался без лидерства в рейтинге, несмотря на награду «Золотой мяч». Он расположился на второй строчке. Тройку замыкает Мохаммед Салах из «Ливерпуля».

18 декабря Левандовски установил уникальный рекорд. Поляк довел количество забитых голов за календарный год до 43. Таким образом, он побил достижение Герда Мюллера, который в 1972 году записал на свой счет 42 забитых мяча.

29 ноября в Париже состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч». В споре за престижный приз Месси обогнал Левандовского. На счету аргентинца семь «золотых мячей». Комментируя свою победу Месси признался, что считает Левандовского достойным награды.

Николай Костюков
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