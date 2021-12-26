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Юрист предупредил курильщиков о новых штрафах и запретах в 2022 году

Юрист Корытов: в 2022 году введут штрафы за курение на объектах недвижимости

Фото: Unsplash

В 2022 году в России ужесточатся законы, касающиеся ограничений для курящих людей. О новых запретах и штрафах предупредил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что в 2021 году власти уже запретили россиянам курить в медицинских учреждениях, местах торговли и на складах. Также вступили в силу требования к оснащению мест курения на открытом воздухе.

Удар по кошельку

В следующем году россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях, отметил Корытов. Санкции составят от двух тысяч до трех тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что в случае пожара, который возник по вине курящего, ответственность будет строже — до пяти тысяч рублей.

Юрист добавил, что законодательное поле в части введения всевозможных запретов и ограничений практически сформировано. По его мнению, в дальнейшем власти будут ужесточать требования уже в экономическом пространстве.

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Более того, если в 2021 году участники оборота никотинсодержащей продукции могли еще сами подавать данные в систему маркировки «Честный знак», то со следующего года сделать это можно будет только через оператора электронного документооборота (ЭДО).

Снижение числа курильщиков

Корытов напомнил, что почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, которую подписали свыше 180 стран, в том числе и Россия. Помимо этого он отметил, что национальный проект «Демография» поставил цель по снижению числа курильщиков в России до 10 процентов к 2024 году. «И времени осталось мало, хотя прогресс налицо: по данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6 процент россиян, а в 2013 году — 41 процент», — поделился юрист.

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По его словам, власти обсуждают меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Кроме того, в 2019 году правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Минздраву поручено составить план мероприятий по ее реализации. Ожидаемым результатом является сокращение к 2035 году распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процента, детьми — до 1 процента.

Система слежения

Ранее стало известно, что с курением сигарет и вейпов в неположенных местах в России будут бороться с помощью камер видеонаблюдения. В настоящее время начинается разработка прототипа системы, позволяющей оперативно отловить нарушителя и подать сигнал в соответствующие органы или ответственным за безопасность.

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Как объяснили в компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ), выявлять нарушителей планируют на предприятиях, где необходим контроль промышленной безопасности, а также в рамках системы «умный город», в парках, на вокзалах и других точках, где действующее законодательство запрещает курение.

Другие инициативы

Ранее в декабре руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести специальный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. Депутат в обращении к главе Минздрава напомнил, что сейчас в России существует запрет на курение на отдельных территориях, за который грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детской площадке — от 2 до 3 тысяч рублей.

До этого правительство предложило проверять российских детей на курение. Проверка будет осуществляться при помощи смокелайзера — прибора, определяющий концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Ксения Назарова
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