Президент России Владимир Путин рассказал о подарках внукам на Новый год. В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» российский лидер признался, что выбором презентов занимается лично, несмотря на то, что по магазинам не ходит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится», — подчеркнул он.

Ранее президент Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь. «Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента», — сказал он.

25 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах российского лидера на Новый год. По его словам, глава государства проведет праздник в компании родных, однако во время рождественской недели частично будет работать.