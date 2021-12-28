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Футболист АПЛ рассказал о попытке его похищения

Футболист «Астон Виллы» Кортни Хаус вспомнил, как его побили и пытались похитить в 2018-м

Фото: Reuters

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» Кортни Хаус вспомнил, как его побили и пытались похитить в 2018 году. Его слова приводит The Sun.

Игрок рассказал, что на него напали, когда он возвращался домой после шопинга в День подарков (праздник, который отмечают в Англии 26 декабря, — прим. «Ленты.ру»).

Из рядом стоящего автомобиля вышли пять неизвестных. Они попытались схватить спортсмена, один из них ударил Хауса по голове бутылкой. Футболист попытался сбежать, однако его преследовали еще в течение 40 минут. В итоге нападавшие испугались машины скорой помощи и скрылись.

«У них были тонированные стекла на автомобиле, я очень боялся, что они наведут на меня пистолет. Я сначала подумал: "Что это за шутка?"» — поделился Хаус. В результате нападения футболист получил сильный порез головы.

В 2018-м игрок выступал за «Вулверхэмптон». За «Астон Виллу» он играет с 1 июля 2019 года. В шести матчах сезона он отметился одним забитым мячом.

21 декабря олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Соловьев поступил в отделение нейрохирургии Боткинской больницы с повреждением головы. Состояние 32-летнего спортсмена стабилизировалось и его выписали из больницы 28 декабря.

Дарья Коршунова
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