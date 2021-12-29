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В Совфеде заявили о навязчивом желании США вмешиваться в дела России

Сенатор Джабаров: Госдеп США демонстрирует желание вмешиваться во внутренние дела России

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Реакция Госдепартамента США на решение Верховного суда о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) демонстрирует навязчивое желание Запада вмешиваться во внутренние дела России, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его слова приводит Telegram-канал комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«В Вашингтоне ошибочно полагают, что их не имеющие отношения к реальности оценки могут повлиять на функционирование российской системы правосудия. Российские суды действуют исходя из законов Российской Федерации, а не в угоду чьим-либо желаниям, тем более высказываемым из-за рубежа», — сказал сенатор.

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Он отметил, что официальные лица западных стран в своих выступлениях в защиту «Мемориала» умалчивают суть предъявленных этой организации обвинений и скрывают истинные намерения за пространными рассуждениями о защите гражданского общества.

В заключение Джабаров сказал, что под видом «демократических активистов» США и их союзники поддерживают радикалов, а под «мирными собраниями» подразумевают организацию массовых беспорядков.

Международное общество «Мемориал» было ликвидировано Верховным судом во вторник, 28 декабря. На следующий день Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».

Западные политики раскритиковали ликвидацию «Мемориала». В частности, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осуждает это решение.

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Варвара Кошечкина
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