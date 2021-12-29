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В Новгороде нашли печать XIII века со святыми Иоанном Богословом и Лазарем

На месте Морского центра в Великом Новгороде нашли печать XIII века с изображением святых

Фото: пресс-служба ИА РАН

В рамках археологических раскопок на территории Морского центра в Великом Новгороде нашли печать XIII века. На ней оказались изображены святые Иоанн Богослов и Лазарь. Об этом сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу ИА РАН.

Уточняется, что это «половинка свинцовой княжеской печати», которая стала «чрезвычайно важной находкой» для археологов. Помимо этого, специалистам попались четыре пломбы XII века, предназначавшимися для опечатки различных товаров.

Ранее стало известно, что в этом же месте археологи раскопали в культурном слое, который относится к первой половине XIII века, берестяную грамоту и рыболовные поплавки.

В середине октября в Пскове археологи также нашли княжескую вислую печать XI-XII века. На ней был изображен святой архангел Михаил.

Помимо этого, в Арзамасской крепости, остатки которой расположены в одноименном городе Нижегородской области, специалисты нашли осенью редчайший нательный крест, относящийся, возможно, к середине XVII века. На нем изображен святой Никита-бесогон, который изгоняет дьявола.

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Варвара Кошечкина
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