В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»
Пресс-секретарь Песков о ликвидации «Мемориала»: мы не комментируем решения суда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда о ликвидации «Мемориала». Об этом сообщает РИА Новости.
Песков заявил, что это в первую очередь решение суда.
«Мы никогда не комментируем решения судов», — отметил он.
Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» в среду, 29 декабря.
Прокуратура заявляла о непрозрачности финансов организации, а также о том, что она поддерживала незаконные акции протеста.
Во вторник, 28 декабря, Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал».