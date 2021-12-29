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В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»

Пресс-секретарь Песков о ликвидации «Мемориала»: мы не комментируем решения суда

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда о ликвидации «Мемориала». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что это в первую очередь решение суда.

«Мы никогда не комментируем решения судов», — отметил он.

Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» в среду, 29 декабря.

Прокуратура заявляла о непрозрачности финансов организации, а также о том, что она поддерживала незаконные акции протеста.

Во вторник, 28 декабря, Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал».

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Роман Кирьянов
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