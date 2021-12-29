Ягудин назвал идиотом американского журналиста за слова о российских фигуристках

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал высказывание американского журналиста Дэвида Лиса о российских фигуристках. Его слова приводит РБК.

Спортсмен назвал Лиса идиотом и посоветовал ему принимать соответствующие препараты. «Лучше разбирайтесь со своими сборными, в том, что у вас происходит, а мы сами разберемся с нашими лекарствами и заявками, спасибо за беспокойство», — заявил Ягудин.

27 декабря Лис заявил, что фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова могли принимать некие лекарства во время чемпионата России. По его мнению, они позволили спортсменкам выглядеть в произвольной программе намного сильнее и энергичнее, чем в короткой.

На чемпионате России, который завершился в Санкт-Петербурге 26 декабря, Трусова с 248,65 балла заняла второе место. Трехкратная чемпионка России и действующая чемпионка мира Щербакова замкнула тройку призеров. За прокаты она получила 239,56 балла. Чемпионкой страны стала Камила Валиева, которая получила в сумме за две программы 283,48 балла.