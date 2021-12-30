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Спорт

Фазель прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею-2022

Почетный президент IIHF Фазель: на МЧМ по хоккею-2022 происходил настоящий кошмар
Рене Фазель

Рене Фазель. Фото: Globallookpress.com

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею-2022. Он рассказал РБК, что решение было принято из-за ситуации с коронавирусом на чемпионате.

«То, что происходило на МЧМ — это настоящий кошмар. Ситуацию нужно было брать под контроль, возможно можно было ограничиться большим количеством ограничений на турнире, но федерация приняла такое решение, вполне вытекающее из данной ситуации, такие уж времена», — сказал Фазель.

В беседе с ТАСС Фазель заявил, что разочарован и расстроен за Федерацию хоккея Канады, так как были «огромные инвестиции», и теперь будут огромные потери.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею стало известно вечером в среду, 29 декабря. Такое решение было принято из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В команде России заразились два игрока, их отправили на карантин. Известно, что тест на коронавирус оказался положительным в том числе у 17-летнего Матвея Мичкова.

Перед отменой чемпионата стало известно об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Планировалось, что Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Марина Совина
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