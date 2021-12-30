Стало известно о возможном возвращении Кокорина в Россию

Corriere dello Sport сообщил о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию. Заметка доступна на сайте издания.

Отмечается, что в 30-летнем форварде заинтересован клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Также на Кокорина претендует представитель ОАЭ, название которого не афишируется.

29 декабря Transfermarkt изменил свою оценку стоимости Кокорина: с июня он подешевел на 1,5 миллиона евро. Теперь эксперты оценивают его стоимость в два миллиона евро. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне.

В начале декабря сообщалось о готовности «Фиорентины» отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе готовы пойти на расторжение контракта. Соглашение Кокорина с «фиалками» действует до 2024 года.