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Спорт

Стало известно о возможном возвращении Кокорина в Россию

Corriere dello Sport: Александром Кокориным из «Фиорентины» интересуется клуб «Химки»

Фото: Reuters

Corriere dello Sport сообщил о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию. Заметка доступна на сайте издания.

Отмечается, что в 30-летнем форварде заинтересован клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Также на Кокорина претендует представитель ОАЭ, название которого не афишируется.

29 декабря Transfermarkt изменил свою оценку стоимости Кокорина: с июня он подешевел на 1,5 миллиона евро. Теперь эксперты оценивают его стоимость в два миллиона евро. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне.

В начале декабря сообщалось о готовности «Фиорентины» отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе готовы пойти на расторжение контракта. Соглашение Кокорина с «фиалками» действует до 2024 года.

Николай Костюков
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