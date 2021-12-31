Захарова отказалась смотреть американскую «Иронию судьбы» на Новый год

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что отказывается 31 декабря смотреть американскую версию фильма «Ирония судьбы», которая должна выйти на платформе Netflix. Об этом она рассказала «Газете.ру».

Ремейку Захарова предпочтет оригинал Эльдара Рязанова. Новые фильмы, считает она, можно посмотреть и в другие дни, а в Новый год нужно смотреть саму советскую картину. «Это часть традиции, часть преемственности наших традиций и всего того, что связано с детством, родителями, близкими и друзьями. Это кино работает как машина времени, перенося нас в разные эпохи, года и обстоятельства», — поделилась представитель МИД.

Рассказала она и о том, как празднуют в министерстве. «У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера», — объяснила Захарова.

Она также поздравила с Новым годом россиян, но не обошла вниманием и политиков — в частности, президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга. Дипломат пожелала им всего наилучшего.