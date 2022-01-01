Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC

Шведский и чеченский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев опубликовал фото с американцем Камару Усманом. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Таким образом, Чимаев намекнул на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Усманом. Встреча может состояться в 2022 году.

24 декабря бывший чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что единственный боец, который может победить Чимаева, это американец Камару Усман. По его мнению, другие спортсмены не способны на это.

4 ноября Усман назвал вероятность проведения поединка против Чимаева. По словам американца, столкновение с чеченцем в октагоне для бойца в его статусе должно «иметь смысл».

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации. Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 20 побед и одно поражение.