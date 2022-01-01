Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Арсенал
1:2
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Лестер Сити
Перенесён
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Уотфорд
0:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
20:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
21:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC

Боец Хамзат Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC Камару Усманом
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский и чеченский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев опубликовал фото с американцем Камару Усманом. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Таким образом, Чимаев намекнул на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Усманом. Встреча может состояться в 2022 году.

24 декабря бывший чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что единственный боец, который может победить Чимаева, это американец Камару Усман. По его мнению, другие спортсмены не способны на это.

4 ноября Усман назвал вероятность проведения поединка против Чимаева. По словам американца, столкновение с чеченцем в октагоне для бойца в его статусе должно «иметь смысл».

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации. Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 20 побед и одно поражение.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США перечислили пять смертоносных вооружений России
ЛНР сообщила о занятии украинскими военными школы в Донбассе
Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC
Более десяти человек в Москве пострадали от пиротехники в Новый год
Путин уволил помощника секретаря Совбеза
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
США захотели передать Украине ненужную Афганистану военную помощь
Главный тренер российской молодежки опроверг информацию о курении в самолете
Виктора Пелевина заметили в Таиланде
Россиянин запустил новогодний фейерверк и умер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter