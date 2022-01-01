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Белоруссия с 1 января запретила ввозить ряд западных товаров

С 1 января 2022 года в Белоруссии введено эмбарго на западные товары в ответ на санкции

Фото: Pixabay

Белоруссия с 1 января 2022 года запретила ввозить ряд западных товаров из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции в отношении Минска. Об этом напоминает РЕН ТВ.

В перечень попали крупный рогатый скот и свиньи, свинина, субпродукты и колбасы, соль, молоко, кондитерские изделия, орехи, фрукты и другое. Всего запрет коснулся свыше 20 групп различной продукции.

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В начале декабря белорусское правительство приняло решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров. Запрет на ввоз товаров коснется государств, которые применили санкции против Минска.

В постановлении правительства указано, что запрет на импорт введут в отношении ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели ЕС, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлиц и 26 организаций. США ввели новые санкции в отношении госдолга страны, которые угрожают дефицитом долларов, и запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием».

Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц из Белоруссии. Великобритания ввела ограничения против «Беларуськалия» и ряда граждан страны.

Марина Совина
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